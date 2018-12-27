Четверг, 27 Декабря 2018 14:20

АрмИнфо.С 1 февраля тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения снизится на 10 драмов. Такое решение было принято Комиссией по регулированию общественных услуг Армении.

Для потребителей, причисленных к социально необеспеченным семьям, будут действовать следующие тарифы на электроэнергию: дневной тариф - 29,99 драмов за кВт/ч (вместо действующих 40 драмов за кВт/ч); ночной тариф - 19,99 драмов за кВт/ч (вместо действующих 30 драмов за кВт/ч).

Принятое решение вступит в силу с 1 февраля 2019 года.