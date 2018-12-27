Четверг, 27 Декабря 2018 13:19

АрмИнфо. В преддверии новогодних праздников компания VivaCell-MTS подготовила сюрприз для абонентов постоплатных и предоплатных планов "X" и "Y". Как сообщает пресс-служба компании, до 31 января 2019 года включительно этим абонентам предоставляется возможность безлимитного доступа к социальной сети Instagram.

Согласно источнику, в тарифный план "X" входит 10 ГБ интернета, возможность безлимитного пользования социальными сетями Viber, WhatsApp, Messenger, Zangi, Telegram; 400 минут внутри сети, в направлении сетей Армении, сетей 374 97 и 374 47, США и Канаду, в направлении сетей МТС Россия. Вместе с тем, пакет включает 10 000 минут внутри сети при израсходовании 400-минутного пакета, а также 500 SMS в направлении мобильных сетей РА.

Тарифный план "Y" включает 5 ГБ интернета, возможность безлимитного пользования социальными сетями Viber, WhatsApp, Messenger, Zangi, Telegram; 200 минут на разговоры внутри сети, в направлении сетей Армении, сетей 374 97 и 374 47, США и Канаду, в направлении сетей МТС Россия; 10 000 минут внутри сети при израсходовании 200-минутного пакета, и 300 SMS в направлении мобильных сетей РА. Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.