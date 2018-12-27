Четверг, 27 Декабря 2018 13:17

АрмИнфо. Сотрудники программы Север-Юг сегодня с раннего утра своими машинами перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя свои зарплаты.

Они, в частности, отметили, что компания <Корсан Корвиам Конструксион Эс А>, реализующая данный проект, не выплачивала им зарплат с августа текущего года.

Отметим, что в рамках строительства 556-километровой дороги, протяженность которой в результате строительства сократится до 490 километров (сокращение произойдет за счет строящихся на участке Сисиан-Каджаран тоннелей и мостов), на данный момент есть финансирование лишь для 160-километрового участка. Программа финансируется тремя международными кредитными организациями - Азиатским банком развития, Европейским инвестиционным банком и Евразийским банком стабилизации и развития. Общая сумма кредитных соглашений составляет 540 млн долларов США.

Отметим также, что при реализации проекта были выявлены крупномасштабные злоупотребления, достигающие десятков млн долларов, в результате чего строительные работы были приостановлены. По фактам хищений и злоупотреблений возбуждено уголовное дело.