Четверг, 27 Декабря 2018 13:16

АрмИнфо.Следственный комитет выявил серьезные злоупотребления со стороны ряда подрядчиков, осуществляющих строительные работы по заказу Минобороны Армении.

Согласно СК, ряд ЗАО, осуществляющих строительные работы по заказу МО, уклонились от своих договорных обязательств, проделали некачественную работу, однако сфальсифицировав документы о проделанной работе, получили сверхприбыль. К примеру, вместо постройки стен шириной в 60 см, предусмотренных договоренными обязательствами, компании построили стены, шириной от 15 до 45 см. При осуществлении строительных работ не были использованы установленные договорными обязательствами материалы. Однако в исполнительном акте по итогам проделанной работы были указаны совершенно иные показатели. Тем самым эти компании нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

В рамках выявленных нарушений были предъявлены обвинения 10 лицам, 7 из них - главы различных компаний, 3 - высокопоставленные военнослужащие. Некоторые из обвиняемых, признав свою вину, возместили ущерб, другие попали под амнистию.

Глава одного из ЗАО находится в розыске.