Четверг, 27 Декабря 2018 13:14

АрмИнфо. Перед зданием правительства Армении в эти минуты проходит акция, направленная на привлечение внимания общественности к проблеме лиц, лишившихся своих квартир.

Как отметила одна из участниц акции, проживая в 50 метрах от Лебединого озера в центре армянской столицы, она была выселена в целях застройки района фешенебельными зданиями. <15 лет мы боремся за свои права, и пока безрезультатно>, - отметила она, добавив, что 15 лет назад прежний мэр Еревана Ерванд Захарян пообещал выделить за каждый квадратный метр жилой площади по $1 тыс, однако фактически было получено $230-$270.

<На эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в 9-ом Норкском массиве. Я 45 лет прожила в центре Еревана, и почему по чьей-то прихоти должна была съезжать с нажитого места>, - возмущалась участница акции протеста.

Отметим, что в 2000-х в Ереване началась широкомасштабная застройка центральных районов столицы. Жители этих районов практически насильно, против своей воли были выселены из своих квартир и домов, и все это мотивировалось <приоритетным госинтересом>.

На месте старых зданий возводились новые фешенебельные многоэтажки, цена за 1квМ в которых доходила до $3 тысяч. Меж тем, жители этих районов вопреки обещаниям не только не получили жилье в новостройках, но и должную компенсацию. Многие из них лишились таким образом квартир, не сумев за мизерную компенсацию приобрести новые даже на окраинах города.