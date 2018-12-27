Четверг, 27 Декабря 2018 11:59

АрмИнфо.Никогда еще за всю новейшую истории Армении СМИ не были столь свободны. С таким утверждением на новогоднем приеме для СМИ выступил и.о. премьер­министра Армении Никол Пашинян.

<Это значит, что правительство не вмешивается и не стремится вмешиваться в деятельность СМИ. Это, конечно, не означает отсутствие внутренних правил в каждом СМИ, что, по сути, является вопросом внутренних отношений>, - констатировал Пашинян.

Он также поблагодарил бывших коллег за проделанную в 2018 г работу, Пашинян отметил большую роль СМИ в бархатной революции. По его словам, роль СМИ в истории страны всегда была значительной, а сейчас еще более повысилась, так как пресса, свобода слова являются важнейшими институтами демократии.

Вместе с тем и.о. премьер-министра заявил, что во многих случаях в СМИ ощущаются инерционные восприятия. Это в какой-то мере понятно, потому что с момента приобретения независимости восприятия были ограничены шаблоном, и это сложно изменить в одночасье. По его словам, то, что произошло в Армении, в определенной мере было шоком и для СМИ. <Мы все привыкли работать в определенных условиях, в определенной логике, и, по сути, многие были настроены так и продолжать длительное время. Неожиданные изменения выбили многих из привычного русла, и необходимо определенное время для адаптации>,- заметил он, подчеркнув, что правительство Армении сделает все от него зависящее для обеспечения свободы слова, свободы и развития прессы.

Не обошел он также вниманием такую проблему, как <фейкньюс>, назвав это явлением вызовом как для Армении, так международного сообщества в

целом. При этом он заверил, что благодаря совместной работе удастся преодолеть эту проблему.