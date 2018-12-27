Четверг, 27 Декабря 2018 11:58

АрмИнфо. Министерство ЧС Армении предупреждает, что 27-го декабря в областях Ширак, Лори, в горных районах Арагацотна и Котайка ожидаются обильные осадки в виде снега, метель, низкая горизонтальная видимость, на автодорогах - гололедица.

Согласно источнику, на территории Армении 27-го в отдельных районах, 28-го в большинстве регионов, ночью 29-го в марзах Вайоц Дзор, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, 27-го в горных районах, а также в предгорьях, 28-го везде - снег. 27-го и 28-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 29-го, с 30-31 декабря ожидается погода без осадков. Северо-восточный ветер с порывами до 3-8 м/с. С 28-29 декабря температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

В Ереване с 27-28 ожидаются осадки, 28-го - в виде снега. С 29-31 декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +7 до - 3 градусов.