Четверг, 27 Декабря 2018 11:49

АрмИнфо.Beeline усилит график работы офисов продаж и обслуживания в новогодние праздники. Для удобства абонентов все офисы компании 31 декабря будут работать до 16:00, а крупнейшие офисы в Ереване и регионах возобновят работу с 3 января 2019 года. Офис продаж и обслуживания в аэропорту «Звартноц» будет работать круглосуточно, без выходных.

«Beeline всегда уделяет большое внимание качеству обслуживания и комфорту абонентов. Даже в новогодние праздники мы стремимся быть максимально близко к клиентам и готовы предложить качественное обслуживание и свою помощь как в офисах, так и с помощью колл-центра и социальных сетей», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Узнать рабочие часы всех офисов Beeline в Ереване и регионах в праздничные дни можно на сайте www.beeline.am

Отметим, что абоненты могут обращаться за помощью в службу по обслуживанию клиентов по бесплатному номеру 0611 или, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook.

Для абонентов Beeline в роуминге в любой стране действует бесплатный номер поддержки +374 8000 0612.