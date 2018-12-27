Четверг, 27 Декабря 2018 11:48

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 27-го декабря по положению на 10:30 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Согласно источнику, Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. На автодорогах Алагяз-Цилкар, Ланджик-Мастара, а на также на межобщинных автодорогах села Ашоцк Ширакского марза местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из Департамента по ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопились автомобили.