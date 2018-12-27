Четверг, 27 Декабря 2018 11:19

АрмИнфо. Завершилось предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения в крупном размере. Обвинение предъявлено 27-летнеей жительнице Еревана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, в результате всестороннего, полного и объективного расследования выяснились некоторые подробности данного дела. Согласно данным следственного органа, 6 июня 2017 года жительница Еревана, 1991 года рождения с помощью агентства недвижимости заключила договор об аренде квартиры с доверенным лицом жителя этой квартиры дома по адресу Грибоедова, 44, переехав на проживание в данное здание.

1 июня 2018 года 27-летняя женщина освободила арендованное помещение, после чего доверенное лицо владельца квартиры заявил о похищении из квартиры некоторого имущества, некоторые детали которого оказались поврежденными. В результате проведенного всестороннего, полного и объективного расследования выяснилось, что 27-летняя женщина из арендованной квартиры похитила часть имущества, причинив ее владельцу ущерб в размере 750 тысяч драмов. На основании полученных доказательств 27-летней женщине предъявлено обвинение на основании 3-его пункта второй части 170-ой статьи Уголовного кодекса РА. В ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.