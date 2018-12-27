Четверг, 27 Декабря 2018 11:18

АрмИнфо.В Армении наблюдается рост гриппа и острых респираторных инфекций. Об этом говорится в предупреждении Министерства здравоохранения РА.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава РА, согласно данным лабораторных исследований, сегодня в республике в основном наблюдается рост гриппа А вида H1N1. Данный вид гриппа наиболее присущ для групп риска - детей, беременных, лиц, страдающих хроническими заболеваниями и др. Итоги исследований, проведенных среди лиц, подвергшихся госпитализации, свидетельствуют о позднем обращении за медицинской помощью. Грипп, будучи инфекционным заболеванием, может носить как легкие, так и тяжелые клинические формы. "Поэтому, даже в случае легкого гриппа вам следует немедленно обратиться к врачу, так как в случае позднего обращения или отказа от медицинского обслуживания возможны многочисленные осложнения, в том числе, развитие туберкулеза легких, появление рисков возникновения серьезных заболеваний", - говорится в предупреждении Минздрава.

В то же время ведомство осуществляет профилактические прививки для лиц, входящих в группы риска - детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, беременных женщин, воспитанников детских домов, престарелых старше 65 лет, и лиц, страдающих серьезными хроническими заболеваниями. В группы риска входит также персонал первичной медико-санитарной помощи.

Принимая во внимание вышесказанное, Министерство здравоохранения призывает лиц, входящих в группы риска, сделать прививку от гриппа.