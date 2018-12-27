Четверг, 27 Декабря 2018 10:05

АрмИнфо. 26 декабря, около 16:00 по ереванскому времени на одной из воинских позиций Азербайджана, расположенной недалеко от поселка Баш-Карвенд, Армией обороны Арцаха был зафиксирован инцидент. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Передовые подразделения Армии обороны НКР с азербайджанской стороны услышали громкие звуки, скорее всего, между военнослужащими противника произошла перепалка, за которой последовали звуки перестрелки, после чего было замечено, как азербайджанские военнослужащие перетаскивают упавшего солдата.

Как отмечают в Минобороны НКР, подобные инциденты - частое явление, и постоянно отслеживаются и фиксируются армянскими постовыми, что "является ярким свидетельством того, что дисциплинарные и межличностные отношения в вооруженных силах Азербайджана продолжают оставаться в безнадежном состоянии".

"В результате инцидента противник, вероятно, понесет потери, о которых по традиции предпочитает не объявлять. Также не исключено, что азербайджанская элита с присущими ее воображению акцентами, вероятно, попытается приписать потери, вызванные инцидентом, армянской стороне", - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.