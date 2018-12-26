Среда, 26 Декабря 2018 20:12

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с ВиваСелл-МТС Армения объявил о новой акции, которая продлится до 19 февраля 2019г. (включительно) и даст клиентам возможность первые 2 месяца со дня оформления кредита платить 0 драм РА!

Банк ВТБ (Армения) предлагает своим клиентом делать покупки в торговых точках ВиваСелл-МТС Армения, пользуясь кредитованием в рассрочку Банка ВТБ (Армения), и не выплачивать по кредиту первые два месяца.

Кредитование в рассрочку в Банке ВТБ (Армения) имеет также следующие преимущества:

оформление кредита на месте без посещения Банка

предоставление кредита за считанные минуты

предоставление минимального пакета документов: паспорт и номер общественных услуг (социальная карта), а в случае сотрудников силовых структур – также свидетельство, удостоверяющее личность, или справка о заработной плате.

Кредит в Банке ВТБ (Армения) могут получить все физические лица - резиденты РА, достигнувшие возраста 21 года. Для получения иной информации о кредитовании можете посетить раздел “Кредит для товаров в рассрочку” на сайте Банка ВТБ (Армения).

Более подробную информацию об условиях оформления кредита можно получить в филиалах Банка ВТБ (Армения), на официальном сайте Банка http://www.vtb.am или в Контактном центре Банка по номеру 87-87.