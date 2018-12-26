Среда, 26 Декабря 2018 20:08

АрмИнфо.Россия сделает все возможное для урегулирования карабахского конфликта, но ставить временные рамки не стоит. Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о возможности разрешения конфликта в 2019 году.

«Мы не ставим временных рамок, всегда выступали за скорейшее урегулирование, и предпримем все меры для этого», - сказала Захарова, отметив что «история длительная, конфликт затяжной».



«Но все, что зависит от российской стороны - и в качестве посредника в рамках Минской группы, и в качестве страны, у которой и с Арменией и с Азербайджаном общая история, общее прошлое, сделает все необходимое», - добавила представитель МИД России.