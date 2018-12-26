Среда, 26 Декабря 2018 19:37

АрмИнфо.Несмотря на достигнутую между сторонами карабахского конфликта устную договоренность о соблюдении режима перемирия, в последнее время на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник продолжает интенсивно нарушать режим прекращения огня на различных участках передовой линии, а также осуществлять в некоторых направлениях провокационные действия военно-стратегического значения.

Об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

<Передовые подразделения АО пока воздерживаются от ответных шагов, однако они готовы предпринять адекватные действия, исходящие из ситуации в случае продолжения проявления такого поведения ВС Азербайджана. Минобороны НКР призывает азербайджанскую сторону воздержаться от бесперспективных действий по обострению ситуации на линии соприкосновения и, хотя бы в праздничные дни, следовать требованиям устной договоренности, приобретенной между сторонами вокруг сохранения режима прекращения огня>, - отмечено в заявлении.