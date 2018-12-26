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АрмИнфо.Несмотря на достигнутую между сторонами карабахского конфликта устную договоренность о соблюдении режима перемирия, в последнее время на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник продолжает интенсивно нарушать режим прекращения огня на различных участках передовой линии, а также осуществлять в некоторых направлениях провокационные действия военно-стратегического значения.
Об этом сообщает Армия обороны Арцаха.
<Передовые подразделения АО пока воздерживаются от ответных шагов, однако они готовы предпринять адекватные действия, исходящие из ситуации в случае продолжения проявления такого поведения ВС Азербайджана. Минобороны НКР призывает азербайджанскую сторону воздержаться от бесперспективных действий по обострению ситуации на линии соприкосновения и, хотя бы в праздничные дни, следовать требованиям устной договоренности, приобретенной между сторонами вокруг сохранения режима прекращения огня>, - отмечено в заявлении.
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|Виноделы Армении против закрытия Фонда виноградарства и виноделия: они с письмом обратились к Пашиняну
|Вазген Манукян: События 1 марта 2008 года имели две стороны
|Чавушоглу Пашиняну: Армения должна параллельно решать проблемы с Турцией и Азербайджаном, если не хочет вечно жить в изоляции
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|Никол Пашинян: Главной задачей властей Армении на предстоящий период является повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе
|Ереван ответил на заявление Баку относительно возможности передачи подконтрольных территорий
|Вновь открылся филиал Конверс Банка “Нор Ачин”
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|Утверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годы
|Посол РФ в Азербайджане: Создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса
|Жирайр Сефилян: В Арцахе также как и в Армении необходимы перемены
|В Beeline Startup Incubator состоялся очередной мониторинг
|Жирайр Сефилян: Изменение позиций в Нахиджеване станет началом нового процесса
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|Гарегин Чугасзян: В 2018 году авторитарная система рухнула, но не исчезла
|ССС: Экс-министр обороны Армении, обвиняемый по делу 1 марта 2008 года, является гражданином России
|"Группа альтернативных проектов": Мы призываем суды Армении не поддаваться давлению ССС и прокуратуры
|Перед зданием посольства России в Армении проходит акция с требованием выдать под юрисдикцию армянского правосудия солдата 102-ой базы, обвиняющегося в убийстве
|Комитет парламента Колумбии принял резолюцию, поддерживающую позицию Азербайджана по карабахскому конфликту
|В связи с Новогодними праздниками метрополитен Еревана будет работать в чрезвычайном режиме
|Ара Баблоян попрощался с президентом, Николом Пашиняном и Католикосом всех Армян
|Мамедьяров: Надеемся, что в 2019 году будут достигнуты подвижки в вопросе вывода армянских сил с <оккупированных> территорий Азербайджана
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
|Зарубежные армяне в Ереване проводят акцию протеста, выступая против ликвидации Министерства диаспоры
|По подозрению в убийстве матери и сына в городе Берд задержан 27-летний мужчина
|Омбудсмен Армении осуждает травлю судьи, освободившего генерала Манвела Григоряна под залог
|Ардшинбанк предлагает выгодный инструмент для развития бизнеса - услугу IPOS
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го декабря
|Мхитарян выбыл на шесть недель из- за перелома ноги
|Эдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правления
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|Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена Геворкяна
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