Среда, 26 Декабря 2018 18:29

АрмИнфо. В 2019 году в Армении будет построена еще одна канатная дорога. Об этом 26 декабря на пресс-конференции сообщила глава Госкомитета по туризму Минэкономразвития и инвестиций РА Рипсиме Григорян.

Она отметила, что речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. "Вчера вечером состоялась очередная встреча с инвестором, в ходе которой достигнута договоренность по реализации в начале следующего года программы строительства зимних туристических инфраструктур по разработанному бизнес-плану", - сказала глава Госкомитета. В дополнение к сказанному Р.Григорян заметила, что государство со своей стороны намерено оказать поддержку, в частности в вопросах, связанных со строительством дорог, и электричеством.

Раскрывать более детально сведения об инвесторе и проекте она не стала, однако в этом ключе отметила, что с туристической точки зрения это очень привлекательный участок, где живописная природа и уже имеются гостиницы. "Это один из самых посещаемых туристических городов Армении", - заметила она.

По ее мнению, строительство еще одной канатной дороги в Армении позволит повысить качество обслуживания, пересмотреть ценовую политику и т.д.