Среда, 26 Декабря 2018 18:26

АрмИнфо.Центральный Банк Армении подытожил результаты очередного конкурса стипендиатов имени первого председателя ЦБ РА Исаака Исаакяна. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Центробанка, в конкурсе "Стипендия им. Исаака Исаакяна" участвовали 25 студентов, из которых лишь 18 прошли в финал, и из них только 7 признаны победителями.

Согласно источнику, победители полгода будут получать стипендию в размере 50000 драмов ежемесячно. Это Марине Аветисян (гюмрийский филиала ГЭУ Армении), Андраник Саргсян (ГЭУ Армении), Тигран Давтян (Ереванский Госуниверситет), Амасья Казарян (Ереванский Госуниверситет), Анаит Мхитарян (Арцахский Госуниверситет), Ангелина Насибян (Арцахский Госуниверситет) и Яна Исаханян (Арцахский Госуниверситет).

Отметим, что конкурс "Стипендия им. Исаака Исаакяна" проводится с 2003 года и с этого момента по сей день стипендия имени первого председателя Центробанка Армении присуждена 97 студентам.