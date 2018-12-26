Среда, 26 Декабря 2018 18:25

АрмИнфо. Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна 26 декабря направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна с ареста на освобождение под залог.

Как говорится в сообщении адвокатов Кочаряна, поступившем в АрмИнфо, последние попросили суд рассмотреть иск в кратчайшие сроки, предусмотренные законом. В основу иска легло то обстоятельство, что с момента принятия решения об аресте Кочаряна от 27 июля 2018 года прошло уже 4 месяца, и за это время второй президент никоим образом не пытался препятствовать следствию. "Это обстоятельство не отрицает ни орган осуществляющий следствие, ни Генеральная прокуратура. Следовательно, сторона защиты находит, что держать Роберта Кочаряна на данный момент под арестом нецелесообразно. Кроме того, в основу иска также легло то обстоятельство, что свобода Кочаряна изначально была ограничена незаконным образом", - отмечается в заявлении. Примечательно, что адвокаты не указали в иску сумму залога, оставив это на предусмотрение суда.

Отметим, что защита Кочаряна сегодня также обратились в Кассационный суд для обжалования вердикта Апелляционного суда по избранию в его отношении меры пресечения в виде ареста. Кассационная жалоба состоит из 107 страниц. В ней указаны очевидные противоречия вердикта Апелляционного суда, а также факты нарушения прав и свобод человека (право на справедливое судопроизводство), презумпции невиновности.