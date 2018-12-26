Среда, 26 Декабря 2018 18:24

АрмИнфо. Viva Cell-MTS объявляет об акции "Обмен внутрисетевых минут на мегабайты". Как сообщает пресс-служба компании, в рамках акции, которая продлится до 31 января 2019г, абоненты предоплатных и постоплатных тарифных планов смогут внутрисетевые минуты обменять на Мегабайты - по принципу 1 мин.=1 Мб.

Для этого необходимо через смартфон войти в приложение "Мой VivaCell-MTS", доступное как в Google Play, так и в App Store. После обмена остаток времени на разговоры должен составить минимум 500 минут.

Согласно источнику, абоненты предоплатной системы могут использовать обмененные мегабайты до истечения срока действия пакетов, предоставляемых в рамках тарифных планов "Viva", а абоненты постоплатной системы могут использовать их до последнего дня календарного месяца.

Если один из пакетов текущего тарифного плана полностью использован до истечения срока его действия, то можно вновь активизировать, отправив команду 1614#. В этом случае неиспользованные оставшиеся пакеты и обмененные Мегабайты обнуляются, параллельно с чем активизируются новые пакеты со сроком действия в 30 дней. Предоставленные в обмен на минуты Мегабайты недоступны в роуминге.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.