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АрмИнфо. Viva Cell-MTS объявляет об акции "Обмен внутрисетевых минут на мегабайты". Как сообщает пресс-служба компании, в рамках акции, которая продлится до 31 января 2019г, абоненты предоплатных и постоплатных тарифных планов смогут внутрисетевые минуты обменять на Мегабайты - по принципу 1 мин.=1 Мб.
Для этого необходимо через смартфон войти в приложение "Мой VivaCell-MTS", доступное как в Google Play, так и в App Store. После обмена остаток времени на разговоры должен составить минимум 500 минут.
Согласно источнику, абоненты предоплатной системы могут использовать обмененные мегабайты до истечения срока действия пакетов, предоставляемых в рамках тарифных планов "Viva", а абоненты постоплатной системы могут использовать их до последнего дня календарного месяца.
Если один из пакетов текущего тарифного плана полностью использован до истечения срока его действия, то можно вновь активизировать, отправив команду 1614#. В этом случае неиспользованные оставшиеся пакеты и обмененные Мегабайты обнуляются, параллельно с чем активизируются новые пакеты со сроком действия в 30 дней. Предоставленные в обмен на минуты Мегабайты недоступны в роуминге.
Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.
|ВТБ (Армения) совместно с ВиваСелл-МТС Армения объявил о новой акции
|Захарова: Россия делает все возможное для решения карабахского конфликта
|АО: Несмотря на договоренность, Азербайджан активно нарушает режим перемирия
|В ТОР-5 по количеству посетивших Армению туристов вошли Россия, Грузия, Иран, США и Украина
|В 2019 году в Армении будет построена еще одна канатная дорога
|ЦБ РА назвал победителей конкурса "Стипендия им. Исаака Исаакяна" 2018 года
|Адвокаты Кочаряна направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении второго президента с ареста на освобождение под залог
|VivaCell-MTS выступил с новой акцией - разговорное время в обмен на мегабайты
|Обвинение в отношении экс-главы следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна дополнено
|Заруи Постанджян: В Армении необходимо еще одно восстание
|Beeline подвел итоги проектов <Голос Клиента> и <День Клиента>
|Эксперт: Упразднять Министерство культуры в условиях государственного вандализма в Азербайджане и Турции равносильно преступлению
|Заруи Постанджян в суде намерена защищать интересы членов группы "Сасна Црер"
|И.о. первого вице-премьера Армении обратился к заявлению Мамедьярова
|Пашинян: Любой, кто попытается с помощью насилия или оружия решить какой-либо экономический, политический или иной вопрос, получит адекватный ответ
|Совет Палаты адвокатов Армении осуждает давление на судей и адвокатов
|Защита Кочаряна опротестовала решение Апелляционного суда о его аресте в вышестоящей инстанции
|Глава Общественного совета Армении считает, что необходимо повременить с реструктуризацией правительства
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го декабря
|В странах ЕАЭС вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением ГМО
|Виноделы Армении против закрытия Фонда виноградарства и виноделия: они с письмом обратились к Пашиняну
|Вазген Манукян: События 1 марта 2008 года имели две стороны
|Чавушоглу Пашиняну: Армения должна параллельно решать проблемы с Турцией и Азербайджаном, если не хочет вечно жить в изоляции
|28-29 декабря температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Арман Татоян опубликовал внеочередной доклад "О праве на связь с внешним миром заключенных, переведенных в карцер"
|На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопились автомобили
|В Армении произошло землетрясение магнитудой в 2,7 баллов
|Никол Пашинян: Главной задачей властей Армении на предстоящий период является повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе
|Ереван ответил на заявление Баку относительно возможности передачи подконтрольных территорий
|Вновь открылся филиал Конверс Банка “Нор Ачин”
|Бабаян: Арцаху не нужна автономия от Азербайджана, он давно самоопределился на основе всенародного референдума
|В праздничные дни в медучреждениях будут установлены дежурства
|Вардан Урутян избран ректором Национального аграрного университета Армении
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Вопрос кандидатуры генсека ОДКБ пока не согласован: Зайнетдинов
|Утверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годы
|Посол РФ в Азербайджане: Создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса
|Жирайр Сефилян: В Арцахе также как и в Армении необходимы перемены
|В Beeline Startup Incubator состоялся очередной мониторинг
|Жирайр Сефилян: Изменение позиций в Нахиджеване станет началом нового процесса
|В 2016 году посольство США в Армении приобрело подслушивающие устройства
|Гарегин Чугасзян: В 2018 году авторитарная система рухнула, но не исчезла
|ССС: Экс-министр обороны Армении, обвиняемый по делу 1 марта 2008 года, является гражданином России
|"Группа альтернативных проектов": Мы призываем суды Армении не поддаваться давлению ССС и прокуратуры
|Перед зданием посольства России в Армении проходит акция с требованием выдать под юрисдикцию армянского правосудия солдата 102-ой базы, обвиняющегося в убийстве
|Комитет парламента Колумбии принял резолюцию, поддерживающую позицию Азербайджана по карабахскому конфликту
|В связи с Новогодними праздниками метрополитен Еревана будет работать в чрезвычайном режиме
|Ара Баблоян попрощался с президентом, Николом Пашиняном и Католикосом всех Армян
|Мамедьяров: Надеемся, что в 2019 году будут достигнуты подвижки в вопросе вывода армянских сил с <оккупированных> территорий Азербайджана
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
|Зарубежные армяне в Ереване проводят акцию протеста, выступая против ликвидации Министерства диаспоры
|По подозрению в убийстве матери и сына в городе Берд задержан 27-летний мужчина
|Омбудсмен Армении осуждает травлю судьи, освободившего генерала Манвела Григоряна под залог
|Ардшинбанк предлагает выгодный инструмент для развития бизнеса - услугу IPOS
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го декабря
|Мхитарян выбыл на шесть недель из- за перелома ноги
|Эдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правления
|<Азнавур. Моменты жизни>: На Ереванском коньячном заводе прошли Дни открытых дверей, посвященных Шарлю Азнавуру
|Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена Геворкяна
|"Сасна Црер" о митингах в поддержку Роберта Кочаряна: Политический путь второго президента Армении был кровавым
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
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