Среда, 26 Декабря 2018 18:23

АрмИнфо. Обвинение в отношении экс-главы следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна дополнено. Об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Отметим, что Арутюнян обвиняется в подделывании документов по делу 1 марта 2008 года. Теперь этом обвинение дополнено также статьями 308 и 309 УК РА - превышение должностных полномочий, по неосторожности приведшее к тяжелым последствиям и превышение должностных полномочий с использованием силы, оружия или особых средств.

Как сообщили в ССС, в настоящее время направлено новое ходатайство в суд для ареста Ваагна Арутюняна.

Ранее Апелляционный суд изменил вердикт суда общей юрисдикции об аресте Арутюняна. Отметим, что сам Арутюнян находится за пределами Армении, в его отношении объявлен розыск. Сам он вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.