Среда, 26 Декабря 2018 16:05

АрмИнфо. По мнению главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян, в Армении необходимо еще одно восстание. Об этом 26 декабря в беседе с журналистами в суде общей юрисдикции Еревана завила сама Постанджян.

Она отметила, что политическая система в Армении и после революции осталась неизменной. На вопрос, возможно ли новое восстание, Постанджян заявила: "Политическая система в Армении осталась прежней, та же диктаторская система и тот же антинародный конституционный порядок, особенно это заметно в судах. Мы не видим независимых судов. Нет политической системы свободной от монополий", - подчеркнула она.

"Мы все видим то поведение сегодняшних властей. Они повторяют все пороки прежнего режима, поэтому и не былф дана оценка диктаторской системе прежних властей. Если они приемлют действующую Конституцию, значит продолжают дело прежних властей", - заявила глава партии "Еркир Цирани".