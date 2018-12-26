Среда, 26 Декабря 2018 15:45

АрмИнфо.Beeline подвел итоги проектов <День Клиента> и <Голос Клиента> - программ, в рамках которых менеджмент компании общается непосредственно с клиентами, принимая во внимание предложения и помогая абонентам с решением вопросов - по телефону и в офисах продаж и обслуживания.

Как сообщает пресс-служба компании, проект <Голос Клиента> стартовал в марте 2018 года, и за это время менеджеры компании осуществили обратные звонки более чем 500 абонентам, замыкая обратную связь и помогая в решении различных проблем. В целом

же за этот год в компании было обработано более 60 000 отзывов клиентов. <День Клиента> традиционно проходит в компании один раз в квартал. Руководство компании в этот день работает с клиентами в офисах продаж и обслуживания, представляет новые продукты, помогает абонентам с решением проблем и собирает обратную связь с предложениями и пожеланиями. В этом году в проекте приняли участие более 70 сотрудников различных отделов компании в каждом квартале.

<Стремление во всем помогать клиентам и быстро реагировать на жалобы и предложения - важная часть политики Beeline. Мы стараемся быть как можно ближе к нашим абонентам и эти два проекта стали хорошими инструментами в достижении нашей цели. Хочу поблагодарить всех абонентов, которые активно делились с нами своими предложениями и помогли нам стать еще лучше>, - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, во Всемирный день качества в головной офис Beeline были приглашены 12 наиболее активных клиентов компании, которые часто участвовали в опросах и помогали улучшать качество услуг и продуктов. Beeline для гостей организовал экскурсию по компании.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".