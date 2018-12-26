Среда, 26 Декабря 2018 15:44

АрмИнфо. Упразднять Министерство культуры в условиях возведения в ранг государственной политики вандализма в Азербайджане и Турции равносильно преступлению. Такое мнение на пресс-конференции выразил специалист по памятникам Самвел Карапетян.

<В условиях глобализирующегося мира, посягательств со стороны недружественных соседей на нашу историю и культуру упразднять Минкульт просто нелогично, я просто не хочу видеть во всем этом тенденциозность>,- заявил эксперт, подчеркнув, что для таких маленьких народов, как армянский, культура является, как бы <позвоночником> в деле сохранения национальной идентичности. <Упраздняя Микульт, мы ломаем этот позвоночник>,- объяснил Карапетян.

Он также выразил недоумение в связи с упразднением Миндиаспоры: <Как может страна, 34 населения которой живет за рубежом не иметь Министерства диаспоры?> Отметим, что согласно разработанному кабмином РА законопроекту о внесении изменений в закон о Структуре правительства, из 17 министерств планируется оставить 12. Согласно документу, в одно единое министерство будут объединены Минкульт, Минспорта и по делам молодежи и Министерство образования и науки. Следующим решением планируется упразднить Миндиаспоры, его функции будет выполнять Министерство иностранных дел. Министерство транспорта, связи и информтехнологий будет переименовано в Министерство высоких технологий и ВПК. Министерство энергетики и природных ресурсов будет объединено с Министерством территориального управления. Минсельхоз войдет в состав Министерства экономического развития.