Вторник, 25 Декабря 2018 18:22

АрмИнфо.В публичных заявлениях необходимо проявлять сдержанность, чтобы не навредить переговорам, если, конечно есть стремление осуществить свои обязательства в рамках процесса. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, комментируя очередное заявление Эльмара Мамедьярова по карабахской проблеме.

Она отметила, что это, особенно, касается тех случаев, когда делается попытка представить собственную одностороннюю позицию, как предусловие. <Не надо вместо народа Нагорного Карабаха определять его волю>,- заявила Нагдалян, подчеркнув, что предусловия, и уж тем более

угрозы, не повлияют на позицию армянской стороны в переговорах.

Она заметила, что периодически озвучиваемые пессимистические или оптимистические заявления также не являются эффективными методами для решения проблемы. <Необходимо быть реалистами и придерживаться своих обязательств для достижения приемлемого для всех сторон урегулирования конфликта>,- резюмировала Нагдалян.

Отметим, что в своем сегодняшнем интервью глава МИД АР Эльмар Мамедьяров, в частности, подчеркнул, что официальный Баку в 2019 году ожидает от Еревана вывода армянских вооруженных сил с подконтрольных армянской стороне территорий.

<Надеемся, что в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами>, - заявил Мамедъяров. Он также заявил о готовности Баку предоставить высокую степень автономии Нагорному Карабаху и обеспечить его безопасность.