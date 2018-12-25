Вторник, 25 Декабря 2018 18:06

АрмИнфо.25 декабря состоялась официальная церемония повторного открытия филиала “Нор Ачин” Конверс Банка, на которой присутствовали гости из Администрации Котайкской области, Администрации города Нор Ачин , представители делового сообщества, клиенты...

После повторного открытия филиал возобновит свою работу по адресу г. Нор Ачин, ул. Чаренца, дом 8, в более комфортных условиях, в соответствии с современными стандартами.

“В 2019г. Конверс Банк продолжит политику расширения филиальной сети, повторно открыв филиал “Центральный”, а также новый филиал “Аршакуняц” в начале года. Мы планируем, что к концу следующего года у банка будут филиалы также в регионах, где в настоящее время он все еще не представлен. Одновременно будут продолжены работы по реконструкции, модернизации филиалов и улучшению условий обслуживания”,- отметил Генеральный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян.

В 2019г. Конверс Банк продолжит также работы по упрощению и повышению доступности предлагаемых продуктов и услуг, а также обеспечению лучшего качества обслуживания.

“Конверс Банк, являясь первым банком, представленным в Нор Ачине, отличается не только доступностью предлагаемых услуг и высоким качеством обслуживания, но и многолетним опытом сотрудничества с мэрией. Отношения Конверс Банка и областной администрации строятся на основе партнерства и дружеского сотрудничества, ярким свидетельством чего стало содействие Банка в качестве генерального спонсора в рамках мероприятий, посвященных 60-летию со дня основания Нор Ачина”, - отметил руководитель общины Гагик Матевосян.

Отметим, что Конверс Банк представлен в Котайкской области 6-ью филиалами.