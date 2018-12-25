Вторник, 25 Декабря 2018 17:56

АрмИнфо. Заявления министра ИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова относительно сдачи в 2019 году подконтрольных армянской стороне территорий свидетельствуют о неготовности Баку к прогрессу в переговорном процессе. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

<Заявление Мамедъярова можно расценивать не иначе, как очередное проявление деструктивной позиции>,- заявил Бабаян, посчитав слова Мамедьярова о готовности предоставить Арцаху широкую автономию и обеспечить его безопасность, алогичными. <Арцах не нуждается в автономии, он давно самоопределился на основе всенародного референдума. Примечательно, что параллельно этим заявлениям Баку продолжает выступать с милитаристскими угрозами. Вместо того, чтобы апеллировать к несбыточным мечтам относительно сдачи территорий и автономии Арцаха, властям Азербайджана следует изменить риторику и подходы и начать прямые переговоры с официальным Степанакертом. Это было бы большим шагом к субстантивным переговорам, как любит выражаться Мамедъяров>, - отметил Давид Бабаян, дрбавив, что истинные намерения Азербайджана не изменились. С учетом этого, подчеркнув он, армянская сторона должна быть всегда на чеку: <Только консолидированные усилия Армении, Арцаха и Диаспоры дадут свои результаты>. Отметим, что в своем интервью министр ИД Ар Эльмар Мамедьяров, в частности, заявил о <готовности> Баку предоставить высокую степень автономии Арцаху и обеспечить его безопасность. Он также выразил надежду на то, что в 2019 году решиться вопрос о передаче подконтрольных армянской стороне территорий.