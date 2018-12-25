Вторник, 25 Декабря 2018 17:36

АрмИнфо. В праздничные дни с 29 декабря по 7 января в медицинских учреждениях, находящихся под руководством мэрии, будет установлен график дежурств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно источнику, в праздничные дни в поликлиниках с 11:00 по 15:00 будут дежурить педиатры и терапевты. В больницах также будет установлен график дежурств.