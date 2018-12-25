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АрмИнфо. Избран новый ректор Национального аграрного университета Армении.
22 члена Совета Национального аграрного университета Армении единогласно проголосовали "за" кандидатуру Вардана Урутяна. Отметим, 31 июля 2018 года, после отставки ректора Аршалйста Тадевосяна, Урутян был назначен и.о. ректора.
|Ереван ответил на заявление Баку относительно возможности передачи подконтрольных территорий
|Вновь открылся филиал Конверс Банка “Нор Ачин”
|Бабаян: Арцаху не нужна автономия от Азербайджана, он давно самоопределился на основе всенародного референдума
|В праздничные дни в медучреждениях будут установлены дежурства
|Вардан Урутян избран ректором Национального аграрного университета Армении
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Вопрос кандидатуры генсека ОДКБ пока не согласован: Зайнетдинов
|Утверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годы
|Посол РФ в Азербайджане: Создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса
|Жирайр Сефилян: В Арцахе также как и в Армении необходимы перемены
|В Beeline Startup Incubator состоялся очередной мониторинг
|Жирайр Сефилян: Изменение позиций в Нахиджеване станет началом нового процесса
|В 2016 году посольство США в Армении приобрело подслушивающие устройства
|Гарегин Чугасзян: В 2018 году авторитарная система рухнула, но не исчезла
|ССС: Экс-министр обороны Армении, обвиняемый по делу 1 марта 2008 года, является гражданином России
|"Группа альтернативных проектов": Мы призываем суды Армении не поддаваться давлению ССС и прокуратуры
|Перед зданием посольства России в Армении проходит акция с требованием выдать под юрисдикцию армянского правосудия солдата 102-ой базы, обвиняющегося в убийстве
|Комитет парламента Колумбии принял резолюцию, поддерживающую позицию Азербайджана по карабахскому конфликту
|В связи с Новогодними праздниками метрополитен Еревана будет работать в чрезвычайном режиме
|Ара Баблоян попрощался с президентом, Николом Пашиняном и Католикосом всех Армян
|Мамедьяров: Надеемся, что в 2019 году будут достигнуты подвижки в вопросе вывода армянских сил с <оккупированных> территорий Азербайджана
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
|Зарубежные армяне в Ереване проводят акцию протеста, выступая против ликвидации Министерства диаспоры
|По подозрению в убийстве матери и сына в городе Берд задержан 27-летний мужчина
|Омбудсмен Армении осуждает травлю судьи, освободившего генерала Манвела Григоряна под залог
|Ардшинбанк предлагает выгодный инструмент для развития бизнеса - услугу IPOS
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го декабря
|Мхитарян выбыл на шесть недель из- за перелома ноги
|Эдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правления
|<Азнавур. Моменты жизни>: На Ереванском коньячном заводе прошли Дни открытых дверей, посвященных Шарлю Азнавуру
|Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена Геворкяна
|"Сасна Црер" о митингах в поддержку Роберта Кочаряна: Политический путь второго президента Армении был кровавым
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Адвокат Вачагана Казаряна обжаловал решение суда первой инстанции о продления срока его подзащитного
|Генеральная прокуратура направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении Манвела Григоряна под залог
|В Армении создана новая партия "Национальная повестка"
|Пашинян: Это единственные парламентские выборы с 1996 года, которые не были оспорены в КС
|Сотрудникам полиции Армении удалось обезвредить ворвавшегося в банк с ножом и электрошоком иранца
|Посол Армении в США встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств
|Структура нового правительства Армении
|Киро Маноян: Вывод американских войск из Сирии даст возможность для турецкого вторжения на территории с армянским населением
|Киро Маноян: Скоро представители США начнут оказывать давление на Армению по арцахскому вопросу
|СНБ советует пользоваться КПП <Бавра> или <Гогаван>
|В Ереване проходит акция протеста против решения суда об изменении меры пресечения экс-депутата Манвела Григоряна
|Политические силы продолжают протестовать против решения правительства об упразднении ряда министерств
|Пашинян 27 декабря с рабочим визитом вылетит в Россию
|Армен Саркисян: Армения - единственная страна, которая может стать мостом между Востоком и Западом
|В рамках проекта StartHub Armenia спикером обсуждений на платформе Starthub Offline стала Амалья Егоян
|Пашинян: Правительство намерено в ближайшем будущем реструктуризировать долги по кредитам нескольких тысяч офицеров и прапорщиков ВС РА
|Армянские полицейские получают самые высокие оклады среди коллег из стран ЕАЭС
|С 24 по 26 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|В Армении сформирована комиссия для рассмотрения заявлений и жалоб граждан в ходе зимнего призыва в армию
|Пашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном
|Пашинян: Вокруг апрельской войны есть много беспокоящих меня вопросов
|Пашинян: Мы должны задаться вопросом, нужно ли серьезно относиться к ОДКБ, или нет
|Пашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог: Генпрокуратура обжаловала данное решение
|Социолог: Низкая явка на внеочередных выборах была в том числе результатом не участия в них электората Республиканской партии
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|В Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
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