Вторник, 25 Декабря 2018 17:34

АрмИнфо.Процедура согласования кандидатуры на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности от Беларуси Станислава Зася была организована путём его личных встреч с каждым главой государства-участника ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, сообщает Interfax.by.

"По состоянию на 24 декабря 2018 года процедура согласования о назначении Станислава Васильевича Зася генеральным секретарем ОДКБ продолжается. Подписание решения организовано в индивидуальном порядке", - сказал Зайнетдинов Зайнетдинов сообщил, что в период с 12 по 20 декабря личные встречи Станислава Зася состоялись с президентами Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и России, на которых кандидатура Зася "главами государств, встретившимися с ним, была поддержана". "Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок", - сказал Зайнетдинов.

Напомним, Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении. В минувшую пятницу стало известно, что Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася генсеком организации. Аналогичное решение подписал и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.