Вторник, 25 Декабря 2018 17:32

АрмИнфо.На заседании Совета старейшин 25 декабря утверждена программа развития Еревана на 2019-2023г.г.

В результате реализации программы планируется окончательно решить проблему с уборкой мусора путем применения новых современных решений по утилизации твердых бытовых отходов. В сфере строительства предусмотрено применить единые подходы. В этом контексте в рамках разрабатываемой стратегии развития сферы градостроения предусмотрены первоочередные и срочные шаги. Программа предусматривает реформу систему общественного транспорта, его полноценной модернизации в соответствии с современными международными требованиями, внедрение в 2019-2023г.г. эффективных механизмов управления.

Документ направлен и на улучшение системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Предусмотрено жестко следовать природоохранным мерам, не допуская уничтожения зеленых территорий. Программа в данном направлении предусматривает применение новых подходов по озеленению города. Приоритетными направлениями станут также улучшение систем социального обеспечения и образования. Адресные и целевые проекты будут осуществлены по повышению привлекательности армянской столицы. Отдельной сферой пятилетней программы развития Еревана станет реализация проекта "Умный город", в котором важное место отведено оптимизации системы управления и повышение качества оказываемых услуг, а также применение новейших технологий. В программе важное место занимает государственно-частное партнерство и совместная реализация ряда проектов.