﻿
 Вторник, 25 Декабря 2018 17:32
Александр Аванесов

Утверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годы

Утверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годы

АрмИнфо.На заседании Совета старейшин 25 декабря утверждена программа развития Еревана на 2019-2023г.г.

В результате реализации программы планируется окончательно решить проблему с уборкой мусора путем применения новых современных решений по утилизации твердых бытовых отходов.  В сфере строительства предусмотрено применить единые подходы. В этом контексте в рамках разрабатываемой стратегии развития сферы градостроения предусмотрены первоочередные и срочные шаги.  Программа предусматривает реформу систему общественного транспорта, его полноценной модернизации в соответствии с современными международными требованиями, внедрение в 2019-2023г.г. эффективных механизмов управления.

Документ направлен и на улучшение системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Предусмотрено жестко следовать природоохранным мерам, не допуская уничтожения зеленых территорий. Программа в данном направлении предусматривает применение новых подходов по озеленению города. Приоритетными направлениями станут также улучшение систем социального обеспечения и образования. Адресные и целевые проекты будут осуществлены по повышению привлекательности армянской столицы.  Отдельной сферой пятилетней программы развития Еревана станет реализация проекта "Умный город", в котором важное место отведено оптимизации системы управления и повышение качества оказываемых услуг, а также применение новейших технологий.  В программе важное место занимает государственно-частное партнерство и совместная реализация ряда проектов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ереван ответил на заявление Баку относительно возможности передачи подконтрольных территорийЕреван ответил на заявление Баку относительно возможности передачи подконтрольных территорий
Вновь открылся филиал Конверс Банка “Нор Ачин”Вновь открылся филиал Конверс Банка “Нор Ачин”
Бабаян: Арцаху не нужна автономия от Азербайджана, он давно самоопределился на основе всенародного референдумаБабаян: Арцаху не нужна автономия от Азербайджана, он давно самоопределился на основе всенародного референдума
В праздничные дни в медучреждениях будут установлены дежурстваВ праздничные дни в медучреждениях будут установлены дежурства
Вардан Урутян избран ректором Национального аграрного университета АрменииВардан Урутян избран ректором Национального аграрного университета Армении
Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участиемСергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
Вопрос кандидатуры генсека ОДКБ пока не согласован: ЗайнетдиновВопрос кандидатуры генсека ОДКБ пока не согласован: Зайнетдинов
Утверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годыУтверждена программа развития Еревана на 2019-2023 годы
Посол РФ в Азербайджане: Создана более благоприятная атмосфера для переговорного процессаПосол РФ в Азербайджане: Создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса
Жирайр Сефилян: В Арцахе также как и в Армении необходимы переменыЖирайр Сефилян: В Арцахе также как и в Армении необходимы перемены
В  Beeline Startup Incubator состоялся очередной мониторингВ  Beeline Startup Incubator состоялся очередной мониторинг
Жирайр Сефилян: Изменение позиций в Нахиджеване станет началом нового процессаЖирайр Сефилян: Изменение позиций в Нахиджеване станет началом нового процесса
В 2016 году посольство США в Армении приобрело подслушивающие устройства   В 2016 году посольство США в Армении приобрело подслушивающие устройства   
Гарегин Чугасзян: В 2018 году авторитарная система рухнула, но не исчезлаГарегин Чугасзян: В 2018 году авторитарная система рухнула, но не исчезла
ССС: Экс-министр обороны Армении, обвиняемый по делу 1 марта 2008 года, является гражданином России ССС: Экс-министр обороны Армении, обвиняемый по делу 1 марта 2008 года, является гражданином России 
"Группа альтернативных проектов": Мы призываем суды Армении не поддаваться давлению ССС и прокуратуры
Перед зданием посольства России в Армении проходит акция с требованием выдать под юрисдикцию армянского правосудия солдата 102-ой базы, обвиняющегося в убийствеПеред зданием посольства России в Армении проходит акция с требованием выдать под юрисдикцию армянского правосудия солдата 102-ой базы, обвиняющегося в убийстве
Комитет парламента Колумбии принял резолюцию, поддерживающую позицию Азербайджана по карабахскому конфликтуКомитет парламента Колумбии принял резолюцию, поддерживающую позицию Азербайджана по карабахскому конфликту
В связи с Новогодними праздниками метрополитен Еревана будет работать в чрезвычайном режимеВ связи с Новогодними праздниками метрополитен Еревана будет работать в чрезвычайном режиме
Ара Баблоян попрощался с президентом, Николом Пашиняном и Католикосом всех АрмянАра Баблоян попрощался с президентом, Николом Пашиняном и Католикосом всех Армян
Мамедьяров: Надеемся, что в 2019 году будут достигнуты подвижки в вопросе вывода армянских сил с <оккупированных> территорий АзербайджанаМамедьяров: Надеемся, что в 2019 году будут достигнуты подвижки в вопросе вывода армянских сил с <оккупированных> территорий Азербайджана
МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепомМЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
Зарубежные армяне в Ереване проводят акцию протеста, выступая против ликвидации Министерства диаспорыЗарубежные армяне в Ереване проводят акцию протеста, выступая против ликвидации Министерства диаспоры
По подозрению в убийстве матери и сына в городе Берд задержан 27-летний мужчинаПо подозрению в убийстве матери и сына в городе Берд задержан 27-летний мужчина
Омбудсмен Армении осуждает травлю судьи, освободившего генерала Манвела Григоряна под залогОмбудсмен Армении осуждает травлю судьи, освободившего генерала Манвела Григоряна под залог
Ардшинбанк предлагает выгодный инструмент для развития бизнеса - услугу IPOSАрдшинбанк предлагает выгодный инструмент для развития бизнеса - услугу IPOS
Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го декабряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 25-го декабря
Мхитарян выбыл на шесть недель из- за перелома ногиМхитарян выбыл на шесть недель из- за перелома ноги
Эдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правленияЭдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правления
<Азнавур. Моменты жизни>: На Ереванском коньячном заводе прошли Дни открытых дверей, посвященных Шарлю Азнавуру<Азнавур. Моменты жизни>: На Ереванском коньячном заводе прошли Дни открытых дверей, посвященных Шарлю Азнавуру
Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена ГеворкянаГенеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена Геворкяна
"Сасна Црер" о митингах в поддержку Роберта Кочаряна: Политический путь второго президента Армении был кровавым
Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
Адвокат Вачагана Казаряна обжаловал решение суда первой инстанции о продления срока его подзащитногоАдвокат Вачагана Казаряна обжаловал решение суда первой инстанции о продления срока его подзащитного
Генеральная прокуратура направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении Манвела Григоряна под залогГенеральная прокуратура направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении Манвела Григоряна под залог
В Армении создана новая партия В Армении создана новая партия "Национальная повестка"
Пашинян: Это единственные парламентские выборы с 1996 года, которые не были оспорены в КСПашинян: Это единственные парламентские выборы с 1996 года, которые не были оспорены в КС
Сотрудникам полиции Армении удалось обезвредить ворвавшегося в банк с ножом и электрошоком  иранцаСотрудникам полиции Армении удалось обезвредить ворвавшегося в банк с ножом и электрошоком  иранца
Посол Армении в США встретился с Генеральным секретарем Организации американских государствПосол Армении в США встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств
Структура нового правительства АрменииСтруктура нового правительства Армении
Киро Маноян: Вывод американских войск из Сирии даст возможность для турецкого вторжения на территории с армянским населениемКиро Маноян: Вывод американских войск из Сирии даст возможность для турецкого вторжения на территории с армянским населением
Киро Маноян: Скоро представители США начнут оказывать давление на Армению по арцахскому вопросуКиро Маноян: Скоро представители США начнут оказывать давление на Армению по арцахскому вопросу
СНБ советует пользоваться КПП <Бавра> или  <Гогаван>СНБ советует пользоваться КПП <Бавра> или  <Гогаван>
В Ереване проходит акция протеста против решения суда об изменении меры пресечения экс-депутата Манвела ГригорянаВ Ереване проходит акция протеста против решения суда об изменении меры пресечения экс-депутата Манвела Григоряна
Политические силы продолжают протестовать против решения правительства об упразднении ряда министерствПолитические силы продолжают протестовать против решения правительства об упразднении ряда министерств
Пашинян 27 декабря с рабочим визитом вылетит в РоссиюПашинян 27 декабря с рабочим визитом вылетит в Россию
Армен Саркисян: Армения - единственная страна, которая может стать мостом между Востоком и ЗападомАрмен Саркисян: Армения - единственная страна, которая может стать мостом между Востоком и Западом
В рамках проекта StartHub Armenia спикером обсуждений на платформе Starthub Offline стала Амалья ЕгоянВ рамках проекта StartHub Armenia спикером обсуждений на платформе Starthub Offline стала Амалья Егоян
Пашинян: Правительство намерено в ближайшем будущем реструктуризировать долги по кредитам нескольких тысяч офицеров и прапорщиков ВС РАПашинян: Правительство намерено в ближайшем будущем реструктуризировать долги по кредитам нескольких тысяч офицеров и прапорщиков ВС РА
Армянские полицейские получают самые высокие оклады среди коллег из стран ЕАЭСАрмянские полицейские получают самые высокие оклады среди коллег из стран ЕАЭС
С 24 по 26 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусовС 24 по 26 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилейАвтодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
В Армении сформирована комиссия для рассмотрения заявлений и жалоб граждан в ходе зимнего призыва в армиюВ Армении сформирована комиссия для рассмотрения заявлений и жалоб граждан в ходе зимнего призыва в армию
Пашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с ИраномПашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном
Пашинян: Вокруг апрельской войны есть много беспокоящих меня вопросовПашинян: Вокруг апрельской войны есть много беспокоящих меня вопросов
Пашинян: Мы должны задаться вопросом, нужно ли серьезно относиться к ОДКБ, или нетПашинян: Мы должны задаться вопросом, нужно ли серьезно относиться к ОДКБ, или нет
Пашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог: Генпрокуратура обжаловала данное решениеПашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог: Генпрокуратура обжаловала данное решение
Социолог: Низкая явка на внеочередных выборах была в том числе результатом не участия в них электората Республиканской партииСоциолог: Низкая явка на внеочередных выборах была в том числе результатом не участия в них электората Республиканской партии
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилейАвтодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
В Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вестиВ Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести



Интервью
Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участиемСергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развитияАрмения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмамиКонстантин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах властиВаган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликтаВладимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силыЭксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизмаПосол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопросаАсаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Комментируемые
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
Поиск по дням

2013 , 2014