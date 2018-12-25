Вторник, 25 Декабря 2018 17:31

АрмИнфо. Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, сообщает minval.az.

<Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным>, - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку.

Он отметил, что в 2018 году <заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, глав МИД Азербайджана и Армении>.

<Недавно я слышал оценки господина Мамедъярова по этой теме, на январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию, будем продолжать содействие установлению такой атмосферы>, - отметил посол.