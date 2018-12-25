Вторник, 25 Декабря 2018 17:29

АрмИнфо. В Арцахе также необходимы перемены. Об этом 25 декабря на пресс-конференции заявил член партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян.

Он отметил, что путем национального протеста в Армении произошли перемены, однако в Арцахе таких перемен не было. "Но ничего, рано или поздно это произойдет, в Арцахе необходимы перемены", - подчеркнул он.

Коснувшись кадровых перемен в Армии обороны, Сефилян заявил, что было бы правильно, если бы были обнародованы их реальные причины. "Я бы очень хотел, чтобы отставка министра обороны Арцаха была обусловлена недочетами в армии, а не его заявлениями относительно внутриполитических процессов в Армении", - подчеркнул он.

Член партии "Сасна Црер" призвал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна продолжить начатый в Армении процесс и в Арцахе, так как карабахский народ ожидает перемен. "У них нет проблем относительно личности Бако Саакяна, просто население Арцаха требует коренных перемен. То, что произошло в Армении, будет гораздо проще осуществить в Арцахе", - заключил Сефилян