Вторник, 25 Декабря 2018 16:21

АрмИнфо. В Beeline Startup Incubator состоялся очередной мониторинг, в ходе которого стартапы представили проделанную ими работу, полученные в ходе встреч и лекций знания. Как сообщает пресс-служба компании, в ходе двух последних мониторингов от стартапов требовалось также представить финансовый план, требуемый объем инвестиций и направления расходов. Лучшими стартапами вновь были признаны Tap Tap, eSwap и LinguaStorm

Согласно сообщению, eSwap представляет собой систему управления электронной торговлей и подключения к онлайн-магазинам. TapTap - туристическое приложение, наполненное игровыми элементами и позволяет путешествовать без гида, LinguaStorm - международная площадка онлайн обучения, которая предоставляет 40 уроков по изучению 16 иностранных языков.

Гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин отметив, что подобный мониторинг проводится ежемесячно, подчеркнул: <Мы с радостью наблюдаем, как растут и развиваются новые стартапы. Наша главная цель

- научить их основам управления бизнесом, чтобы они сумели достичь больших успехов как предприниматели. Будучи большой компанией, мы имеем представление об ожиданиях инвесторов, связанных с начинающими компаниями>, - сказал он.

В рамках второго инкубационного этапа для стартапов проводились различные семинары и мастер-классы о предпринимательстве, бизнесе, инновациях, оценки рынка, командной работе и др.. В частности Beeline Startup Incubator принимал бизнесменов, имеющих международную известность, инвесторов и других представителей экосистемы стартапов.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".