Вторник, 25 Декабря 2018 12:58

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Ара Баблоян накануне сложения полномочий спикера парламента встретился с Президентом РА Арменом Саркисяном, и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном и Его Святейшеством Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встреч подчеркнута роль законодательного органа в прогрессе перешедшей к парламентской системе правления страны, в частности в совершенствовании законодательного поля, осуществлении контрольных функций, становлении политических сил и гражданского общества, обеспечении прозрачности законодательной деятельности, расширении участия общества в подотчетных и законотворческих процессах.

Обобщены законотворческая деятельность парламента Армении шестого созыва, работа на международных площадках и в парламентских структурах.

Стороны выразили надежду, что новоизбранное Национальное Собрание продолжит сформировавшиеся парламентские традиции, придав новые импульс и качество деятельности законодательного органа.