Вторник, 25 Декабря 2018 12:38

АрмИнфо. Официальный Баку в 2019 году ожидает от Еревана вывода вооруженных сил Армении с подконтрольных армянской стороне территорий, заявил агентству Интерфакс-Азербайджан глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

<Надеемся, что в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами>, - заявил Мамедъяров.

Он подчеркнул, что продвижение в урегулировании карабахского конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, в <первую очередь откроет возможности для экономического роста в самой Армении>.