Понедельник, 24 Декабря 2018 20:21

АрмИнфо.Правительство Армении, по сути, стремится сохранить формат суперпремьерства, который внедрили представители прежнего режима. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он отметил, что в интернете был обнародован предложенный кабмином предварительный вариант изменений в закон "О структуре и деятельности правительства". По словам Марукяна, после его изучения становится очевидно, что правительство планирует в основном изменить состав и общую структуру министерств.

Более того, главу партии "Просвещенная Армения" возмутило то, что силовые структуры, такие как полиция и СНБ, остаются в подчинении

премьер-министра, а КГД остается в ведении правительства. "Данные органы так и не становятся подотчетными законодательной власти", - подчеркнул Марукян.

В заключении он отметил, что если проект в таком виде будет представлен в парламент, то фракция "Просвещенная Армения" представит свои предложения, и если их не примут, проголосует против проекта данного закона.