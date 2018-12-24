Понедельник, 24 Декабря 2018 20:14

АрмИнфо.22-23 декабря на Ереванском коньячном заводе <АрАрАт> прошли Дни открытых дверей, посвященных великому французскому шансонье армянского происхождения - Маэстро Шарлю Азнавуру. Помимо знакомства с историей создания нового коньяка, который был произведен в рамках совместного проекта артиста с ЕКЗ - ARARAT Charles Aznavour Signature Blend, посетителям представилась возможность увидеть эксклюзивную выставку фотографий Шарля Азнавура - <Азнавур. Моменты жизни>.

Примечательно, что экспозиция фоторабот, состояла из тематически различных отделов, часть из которых представляла собой снимки, сделанные непосредственно самим Маэстро во время путешествий. Часть же являлась фотографиями, полученными из личного архива семьи Азнавур, некоторые из которых ранее не были представлены общественности. Меж тем, стоит отметить, что отделы выставки были посвящены песням Азнавура, в частности "Les comediens", "Le Cabotin", "Une vie d'amour", "Jem'voyais deja", "Etre" и "Les Images de la vie".

В зале экспозиции неустанно звучали песни Маэстро, а на большом экране шел видеоролик, в котором сняты документальные кадры последнего визита артиста на Ереванский коньячный завод, когда и стартовал проект - ARARAT Charles Aznavour Signature Blend (май 2017г. - Ред.). По словам представителей ЕКЗ, шансонье планировал лично презентовать новый коньяк по приезду в Ереван на саммит Франкофонии в октябре с.г, однако, как уже известно Азнавур ушел из жизни накануне - 1 октября.

Выставка <Азнавур. Моменты жизни> в очередной раз показывает многогранность таланта великого шансонье и предоставляет возможность увидеть иную, не менее прекрасную, часть творчества Маэстро, в которое, как в песнях, вложены эмоции, переживания и душа великого артиста.