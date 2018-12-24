Понедельник, 24 Декабря 2018 20:13

АрмИнфо.Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте бывшего вице- премьера Армении Армена Геворкяна. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила начальник управления по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Отметим, что 14 декабря суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство Специальной следственной службы Армении (ССС) об аресте Армена Геворкяна.

Напомним, что Армену Геворкяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере, способствовании свержению конституционного строя, препятствование раскрытию дела 1 марта. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.