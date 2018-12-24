Понедельник, 24 Декабря 2018 20:03

АрмИнфо.Партия "Сасна Црер" выступила с заявлением в связи с митингами с требованием освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна.

В заявлении отмечается, что политический путь Кочаряна был кровавым. "Его правление в Армении завершилось событиями 1 марта 2008 года, когда в центре Еревана расстреливали людей. Его сторонники в Степанакерте во время митинга отрицали идею о необходимости объединения Арцаха и Армении. Для Роберта Кочаряна и его сторонников нужно такое государство, в котором у власти будут именно они", - подчеркивается в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что в то время как в поддержку человека, который обвиняется в свержении конституционного строя, проводятся митинги, Армен Билян и Смбат Барсегян (члены группы "Сасна Црер"- Ред.) находятся в тюрьме. В заключении представители партии призывают отказаться от двойных стандартов и выпустить из тюрьмы всех достойных людей, в частности, Армена Биляна и Смбата Барсегяна.

Отметим, что 11 декабря около 80 человек откликнулись на призыв инициативной группы "Свободу президенту" с требованием незамедлительного освобождения из под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна. По словам участников акции протеста, на суды республики было оказано беспрецедентное давление, и если Роберт Кочарян не будет освобожден, это будет означать отсутствие в стране независимых судов.

Напомним, что 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван кентрон", где позже был арестован.

Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.