﻿
 Понедельник, 24 Декабря 2018 19:47
Эммануил Мкртчян

Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)

Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)

АрмИнфо. Через <бархатную революцию> в Армении произошел слом тех олигархических порядков, которые пришли на смену авторитаризму, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саргсян.

Он отметил, что социальные процессы в стране надо рассматривать именно в том ключе, что авторитаризм, ставший естественным выходом из ситуации, когда стране надо было укреплять стабильность в 90-х годах прошлого века, фактически оказался в заложниках у выстраивающейся криминально-олигархической системы, базирующейся на неформальном договоре о разделе собственности и сферах влияния. <Все крупные собственники, получившие эту собственность нелегальным путем и укрепившим свои позиции за счет монополий, в том числе благодаря своей лояльности к власти, пришли к соглашению о признании взаимных прав на эту собственность и о разделе сфер, при этом конституционно легализовав, закрепив и обосновав этот выгодный им принцип социального неравенства>, - сказал Саргсян.

Между тем, по мнению политолога, страна сегодня переходит к точке, когда становится жизненно необходимым закрепить завоевания <бархатной революции> рядом институциональных решений и стратегией, направленной на конструктивное строительство инклюзивных государственных институтов. В случае неуспеха, Армении грозит откат к авторитаризму и, более того, к радикализации жизни посредством выхода на арену радикальных внутриполитических сил, некоторые из которых, в лице той же партии <Сасна Црер>, уже начали предъявлять свои требования к власти. <Думаю, Николу Пашиняну не стоит заострять вопрос на возврате в казну чуть ли ни всех награбленных у государства сумм, так как, в случае неудачи, ему придется за это отвечать именно перед радикальными силами, которые начнут обвинять его в нежелании сделать это и в том, что слова его фактически расходятся с делом>, - привел пример политолог.

Вместе с тем, по мнению Саргсяна, к откату к авторитаризму может способствовать слабость государственного управления новой Арменией, когда все вопросы - от крупных до мелочей - будут решаться исключительно одним человеком. Непрофессионализм и отсутствие навыков госуправления у новой правительственной команды, ее непонимание того, как должна быть выстроена система управления, ее слабая интитуционализация или еще хуже - ее полное отсутствие - станет серьезным вызовом процессам демократического управления, которая зиждется на сбалансированном распределении полномочий и ответственности. <Чегеваровский метод управления, а именно отказ от ответственности при принятии тех или иных решений и делегирование этой ответственности только одному человеку - страшнейший пережиток прошлого, ведущий к авторитаризму, как к единственному выходу их тупиковой ситуации.

<Как показала практика этих последних месяцев, у молодых членов команды Пашиняна существуют серьезные проблемы в плане принятия самостоятельных решений. Из-за отсутствия профессионализма и навыков управления эти молодые люди сами делегируют авторитаризм своему лидеру>, - подчеркнул политолог, заметив что сам он это явление называет управленческой <неграмотностью> или еще хуже <полуграмотностью>, отличающейся неподкрепленными ничем амбициями, когда некоторый уровень начитанности или знания иностранных языков подменяет собою полное непонимание того, чем занимаешься. <Никаких знаний о государственном строительстве, о государственных институтах, механизмах их функционирования>, - с сожалением констатировал политолог.

Саргсян добавил, что угрозой сползания в авторитаризму можно считать и сегодняшнее нежелание Пашиняна, хотя ранее он придерживался иной точки зрения, пересмотреть Основной закон страны, на скорую руку <состряпанный> прошлым руководством страны под цели воспроизводства криминально-олигархической структуры власти. <Общественные силы и политические партии должны вынудить премьера отказаться от сохранения этой конституции. Успешный пересмотр ее будет означать, что в стране начали работать реальные интитуциональные механизмы, а политический плюрализм получил благодатную почву для усиления позиций в общественной жизни>, - подчеркнул политолог.

<Недавно я имел случай встретиться с теми, кто выступает в защиту второго президента Роберта Кочаряна, ведь эта прослойка богатых людей также должна иметь свое представительское место в политической жизни страны. Я им посоветовал не заниматься глупостями, героизируя роль Кочаряна, якобы <его нельзя трогать, потому что это конец государству>, а выступить самим с законодательной инициативой о декапитализации, которая позволит по решению судов возвратить государству награбленные капиталы, и тем самым политически легализировать свое богатство и получить признание законности капиталов со стороны широких общественных слоев> - рассказал Саргсян.

В этом случае. Как считает он, в политическом поле смогут появиться и либеральные, буржуазно- демократические партии, защищающие интересы крупного капитала. Институционализация справедливой политической борьбы и наличия реального политического плюрализма предполагает императив закона о партиях, при реализации положений которого затраты на политическую деятельность и предвыборную борьбу должны четко регламентироваться и контролироваться, причем дефицит средств, располагаемых со стороны финансово небогатых партий должен компенсироваться за счет налогоплательщиков. <Так должна формироваться политическая и экономическая институционализация государства, ибо в ином случае полуграмотные и амбициозные люди окончательно вульгаризируют и разнесут в пух и прах все то свежее, что привнесла в нашу жизнь <бархатная революция>, - сказал политолог. 

Об истоках бархатной революции

О технологиях бархатной революции

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правленияЭдмон Марукян: Правительство Армении, стремится сохранить формат суперпремьерской системы правления
<Азнавур. Моменты жизни>: На Ереванском коньячном заводе прошли Дни открытых дверей, посвященных Шарлю Азнавуру<Азнавур. Моменты жизни>: На Ереванском коньячном заводе прошли Дни открытых дверей, посвященных Шарлю Азнавуру
Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена ГеворкянаГенеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайства об аресте Армена Геворкяна
"Сасна Црер" о митингах в поддержку Роберта Кочаряна: Политический путь второго президента Армении был кровавым
Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
Адвокат Вачагана Казаряна обжаловал решение суда первой инстанции о продления срока его подзащитногоАдвокат Вачагана Казаряна обжаловал решение суда первой инстанции о продления срока его подзащитного
Генеральная прокуратура направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении Манвела Григоряна под залогГенеральная прокуратура направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении Манвела Григоряна под залог
В Армении создана новая партия В Армении создана новая партия "Национальная повестка"
Пашинян: Это единственные парламентские выборы с 1996 года, которые не были оспорены в КСПашинян: Это единственные парламентские выборы с 1996 года, которые не были оспорены в КС
Сотрудникам полиции Армении удалось обезвредить ворвавшегося в банк с ножом и электрошоком  иранцаСотрудникам полиции Армении удалось обезвредить ворвавшегося в банк с ножом и электрошоком  иранца
Посол Армении в США встретился с Генеральным секретарем Организации американских государствПосол Армении в США встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств
Структура нового правительства АрменииСтруктура нового правительства Армении
Киро Маноян: Вывод американских войск из Сирии даст возможность для турецкого вторжения на территории с армянским населениемКиро Маноян: Вывод американских войск из Сирии даст возможность для турецкого вторжения на территории с армянским населением
Киро Маноян: Скоро представители США начнут оказывать давление на Армению по арцахскому вопросуКиро Маноян: Скоро представители США начнут оказывать давление на Армению по арцахскому вопросу
СНБ советует пользоваться КПП <Бавра> или  <Гогаван>СНБ советует пользоваться КПП <Бавра> или  <Гогаван>
В Ереване проходит акция протеста против решения суда об изменении меры пресечения экс-депутата Манвела ГригорянаВ Ереване проходит акция протеста против решения суда об изменении меры пресечения экс-депутата Манвела Григоряна
Политические силы продолжают протестовать против решения правительства об упразднении ряда министерствПолитические силы продолжают протестовать против решения правительства об упразднении ряда министерств
Пашинян 27 декабря с рабочим визитом вылетит в РоссиюПашинян 27 декабря с рабочим визитом вылетит в Россию
Армен Саркисян: Армения - единственная страна, которая может стать мостом между Востоком и ЗападомАрмен Саркисян: Армения - единственная страна, которая может стать мостом между Востоком и Западом
В рамках проекта StartHub Armenia спикером обсуждений на платформе Starthub Offline стала Амалья ЕгоянВ рамках проекта StartHub Armenia спикером обсуждений на платформе Starthub Offline стала Амалья Егоян
Пашинян: Правительство намерено в ближайшем будущем реструктуризировать долги по кредитам нескольких тысяч офицеров и прапорщиков ВС РАПашинян: Правительство намерено в ближайшем будущем реструктуризировать долги по кредитам нескольких тысяч офицеров и прапорщиков ВС РА
Армянские полицейские получают самые высокие оклады среди коллег из стран ЕАЭСАрмянские полицейские получают самые высокие оклады среди коллег из стран ЕАЭС
С 24 по 26 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусовС 24 по 26 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилейАвтодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
В Армении сформирована комиссия для рассмотрения заявлений и жалоб граждан в ходе зимнего призыва в армиюВ Армении сформирована комиссия для рассмотрения заявлений и жалоб граждан в ходе зимнего призыва в армию
Пашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с ИраномПашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном
Пашинян: Вокруг апрельской войны есть много беспокоящих меня вопросовПашинян: Вокруг апрельской войны есть много беспокоящих меня вопросов
Пашинян: Мы должны задаться вопросом, нужно ли серьезно относиться к ОДКБ, или нетПашинян: Мы должны задаться вопросом, нужно ли серьезно относиться к ОДКБ, или нет
Пашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог: Генпрокуратура обжаловала данное решениеПашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог: Генпрокуратура обжаловала данное решение
Социолог: Низкая явка на внеочередных выборах была в том числе результатом не участия в них электората Республиканской партииСоциолог: Низкая явка на внеочередных выборах была в том числе результатом не участия в них электората Республиканской партии
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилейАвтодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
В Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вестиВ Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
Адвокат: Судебный процесс в отношении Роберта Кочаряна был позорным, как и принятие решения по делуАдвокат: Судебный процесс в отношении Роберта Кочаряна был позорным, как и принятие решения по делу
Послы России и Казахстана в РА сошлись во мнении о положительном воздействии членства Армении в ЕАЭС на экономику страныПослы России и Казахстана в РА сошлись во мнении о положительном воздействии членства Армении в ЕАЭС на экономику страны
Президент Таджикистана подписал проект о назначении представителя Беларуси Генсеком ОДКБПрезидент Таджикистана подписал проект о назначении представителя Беларуси Генсеком ОДКБ
Порошенко призвал Баку объединить усилия Порошенко призвал Баку объединить усилия "для восстановления территориальной целостности Азербайджана и Украины"
АРФ Дашнакцутюн призывает пересмотреть АРФ Дашнакцутюн призывает пересмотреть "вызывающий обеспокоенность" законопроект о "Структуре и функционировании Правительства"
Жители Эчмиадзина продолжают протестовать против решения суда об освобождении Манвела ГригорянаЖители Эчмиадзина продолжают протестовать против решения суда об освобождении Манвела Григоряна
Суд Еревана принял решение об освобождении Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмовСуд Еревана принял решение об освобождении Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов
Айк Марутян на площади Республики зажег огни на главной елке страныАйк Марутян на площади Республики зажег огни на главной елке страны
Президент Киргизии поздравил и.о. премьер-министра Армении в связи с победой блока Президент Киргизии поздравил и.о. премьер-министра Армении в связи с победой блока "Мой шаг" на досрочных парламентских выборах
Тигран Авинян: Ни о каком повышении тарифов на газ не было и речиТигран Авинян: Ни о каком повышении тарифов на газ не было и речи
Пресс-секретарь секретариата ОДКБ: Документ о назначении нового генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организацииПресс-секретарь секретариата ОДКБ: Документ о назначении нового генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации
Эдуард Агаджанян: Сотрудников подлежащих ликвидации министерств и ведомств, предупредят о сокращениях за 3 месяцаЭдуард Агаджанян: Сотрудников подлежащих ликвидации министерств и ведомств, предупредят о сокращениях за 3 месяца
Арман Егоян: Проведение встречи между и.о. премьер-министра Армении и кандидатом на должность генсека ОДКБ не предусмотреноАрман Егоян: Проведение встречи между и.о. премьер-министра Армении и кандидатом на должность генсека ОДКБ не предусмотрено
Политические силы Армении против упразднения МинкультаПолитические силы Армении против упразднения Минкульта
Мэр: Для внедрения новой транспортной сети потребуется, как минимум, 2 годаМэр: Для внедрения новой транспортной сети потребуется, как минимум, 2 года
Сурен Саркисян: Маловероятно, что карабахский конфликт будет урегулирован в 2019 годуСурен Саркисян: Маловероятно, что карабахский конфликт будет урегулирован в 2019 году
Граждане Армении стали пить вино вдвое больше прежнегоГраждане Армении стали пить вино вдвое больше прежнего
Станислав Зась: Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и обсудить проблемыСтанислав Зась: Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и обсудить проблемы
Туск и Юнкер поздравили Пашиняна и его команду с победой на парламентских выборахТуск и Юнкер поздравили Пашиняна и его команду с победой на парламентских выборах
Заммэра Еревана: К средствам городского бюджета мы будет относиться как к собственнымЗаммэра Еревана: К средствам городского бюджета мы будет относиться как к собственным
Армянские эксперты не усматривают негативных тенденций в армяно-российских отношенияхАрмянские эксперты не усматривают негативных тенденций в армяно-российских отношениях
Атом Джанджугазян не считает уместной озабоченность ВБ по вопросу приостановки деятельности Центра управления зарубежными финансовыми программамиАтом Джанджугазян не считает уместной озабоченность ВБ по вопросу приостановки деятельности Центра управления зарубежными финансовыми программами
Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБЛукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ
Эксперт: Цена на российский газ для Армении повыситсяЭксперт: Цена на российский газ для Армении повысится
Экс-премьер: Борьба с коррупцией не принесла существенных результатов в деле пополнения государственного бюджета АрменииЭкс-премьер: Борьба с коррупцией не принесла существенных результатов в деле пополнения государственного бюджета Армении
Политолог: Армения лишилась своего влияния в ОДКБПолитолог: Армения лишилась своего влияния в ОДКБ
Эксперт: Армения в последнюю очередь интересует США в регионе Южного КавказаЭксперт: Армения в последнюю очередь интересует США в регионе Южного Кавказа
Тоноян: В дни апрельской войны у армянской стороны были разведданные о действиях противникаТоноян: В дни апрельской войны у армянской стороны были разведданные о действиях противника



Интервью
Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развитияАрмения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмамиКонстантин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах властиВаган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликтаВладимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силыЭксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизмаПосол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопросаАсаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Комментируемые
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
Поиск по дням

2013 , 2014