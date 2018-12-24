Понедельник, 24 Декабря 2018 19:47

АрмИнфо. Через <бархатную революцию> в Армении произошел слом тех олигархических порядков, которые пришли на смену авторитаризму, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саргсян.

Он отметил, что социальные процессы в стране надо рассматривать именно в том ключе, что авторитаризм, ставший естественным выходом из ситуации, когда стране надо было укреплять стабильность в 90-х годах прошлого века, фактически оказался в заложниках у выстраивающейся криминально-олигархической системы, базирующейся на неформальном договоре о разделе собственности и сферах влияния. <Все крупные собственники, получившие эту собственность нелегальным путем и укрепившим свои позиции за счет монополий, в том числе благодаря своей лояльности к власти, пришли к соглашению о признании взаимных прав на эту собственность и о разделе сфер, при этом конституционно легализовав, закрепив и обосновав этот выгодный им принцип социального неравенства>, - сказал Саргсян.

Между тем, по мнению политолога, страна сегодня переходит к точке, когда становится жизненно необходимым закрепить завоевания <бархатной революции> рядом институциональных решений и стратегией, направленной на конструктивное строительство инклюзивных государственных институтов. В случае неуспеха, Армении грозит откат к авторитаризму и, более того, к радикализации жизни посредством выхода на арену радикальных внутриполитических сил, некоторые из которых, в лице той же партии <Сасна Црер>, уже начали предъявлять свои требования к власти. <Думаю, Николу Пашиняну не стоит заострять вопрос на возврате в казну чуть ли ни всех награбленных у государства сумм, так как, в случае неудачи, ему придется за это отвечать именно перед радикальными силами, которые начнут обвинять его в нежелании сделать это и в том, что слова его фактически расходятся с делом>, - привел пример политолог.

Вместе с тем, по мнению Саргсяна, к откату к авторитаризму может способствовать слабость государственного управления новой Арменией, когда все вопросы - от крупных до мелочей - будут решаться исключительно одним человеком. Непрофессионализм и отсутствие навыков госуправления у новой правительственной команды, ее непонимание того, как должна быть выстроена система управления, ее слабая интитуционализация или еще хуже - ее полное отсутствие - станет серьезным вызовом процессам демократического управления, которая зиждется на сбалансированном распределении полномочий и ответственности. <Чегеваровский метод управления, а именно отказ от ответственности при принятии тех или иных решений и делегирование этой ответственности только одному человеку - страшнейший пережиток прошлого, ведущий к авторитаризму, как к единственному выходу их тупиковой ситуации.

<Как показала практика этих последних месяцев, у молодых членов команды Пашиняна существуют серьезные проблемы в плане принятия самостоятельных решений. Из-за отсутствия профессионализма и навыков управления эти молодые люди сами делегируют авторитаризм своему лидеру>, - подчеркнул политолог, заметив что сам он это явление называет управленческой <неграмотностью> или еще хуже <полуграмотностью>, отличающейся неподкрепленными ничем амбициями, когда некоторый уровень начитанности или знания иностранных языков подменяет собою полное непонимание того, чем занимаешься. <Никаких знаний о государственном строительстве, о государственных институтах, механизмах их функционирования>, - с сожалением констатировал политолог.

Саргсян добавил, что угрозой сползания в авторитаризму можно считать и сегодняшнее нежелание Пашиняна, хотя ранее он придерживался иной точки зрения, пересмотреть Основной закон страны, на скорую руку <состряпанный> прошлым руководством страны под цели воспроизводства криминально-олигархической структуры власти. <Общественные силы и политические партии должны вынудить премьера отказаться от сохранения этой конституции. Успешный пересмотр ее будет означать, что в стране начали работать реальные интитуциональные механизмы, а политический плюрализм получил благодатную почву для усиления позиций в общественной жизни>, - подчеркнул политолог.

<Недавно я имел случай встретиться с теми, кто выступает в защиту второго президента Роберта Кочаряна, ведь эта прослойка богатых людей также должна иметь свое представительское место в политической жизни страны. Я им посоветовал не заниматься глупостями, героизируя роль Кочаряна, якобы <его нельзя трогать, потому что это конец государству>, а выступить самим с законодательной инициативой о декапитализации, которая позволит по решению судов возвратить государству награбленные капиталы, и тем самым политически легализировать свое богатство и получить признание законности капиталов со стороны широких общественных слоев> - рассказал Саргсян.

В этом случае. Как считает он, в политическом поле смогут появиться и либеральные, буржуазно- демократические партии, защищающие интересы крупного капитала. Институционализация справедливой политической борьбы и наличия реального политического плюрализма предполагает императив закона о партиях, при реализации положений которого затраты на политическую деятельность и предвыборную борьбу должны четко регламентироваться и контролироваться, причем дефицит средств, располагаемых со стороны финансово небогатых партий должен компенсироваться за счет налогоплательщиков. <Так должна формироваться политическая и экономическая институционализация государства, ибо в ином случае полуграмотные и амбициозные люди окончательно вульгаризируют и разнесут в пух и прах все то свежее, что привнесла в нашу жизнь <бархатная революция>, - сказал политолог.

Об истоках бархатной революции

О технологиях бархатной революции