Понедельник, 24 Декабря 2018 19:47

АрмИнфо. Адвокат бывшего начальника охраны третьего президента Армении Вачагана Казаряна заявил о том, что он обжаловал решение суда первой инстанции относительно продления срока Казаряна.

Адвокат отметил, что он обжаловал данное решение в Апелляционном суде. Отметим, что 13 декабря суд вынес решение о продлении срока ареста Казаряна на 2 месяца.

Напомним, что Казарян был арестован 27 июня. При обысках в помещениях, принадлежащих семье Казаряна были обнаружены крупные суммы денег - 35 миллионов драмов, 1 миллион 110 тысяч 400 долларов и 230 тысяч 500 евро, в гараже на следующий день нашли еще 2 тысячи долларов. 25 июня Казарян был задержан на выходе из банка после того, как обналичил 50 тысяч долларов, до этого в другом банке - еще 120 тысяч долларов и 436 миллионов драмов. Его задержали и доставили в Службу нацбезопасности Армении. Однако тогда его освободили под залог в размере 1 млрд драмов.