Понедельник, 24 Декабря 2018 18:28

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила начальник управления по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог, данная жалоба уже поступила в Апелляционный суд", - подчеркнула Хачатрян.

Отметим, что с уд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ранее, 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, в том числе и собранные школьниками. В ходе обыска особняка Григоряна было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны и машина Скорой помощи. При доме отдыха депутата-республиканца есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. Согласно информации СНБ, на основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для подкормки животных в собственном зоопарке. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС.