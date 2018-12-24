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АрмИнфо.Начиная с 1996 года впервые после парламентских выборов в Армении их результаты не будут оспариваться в Конституционном суде. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Хочется отметить, что впервые с1996 года после парламентских выборов в Армении их результаты не будут оспариваться в Конституционном суде. Точкой отсчета является 1996 год, так как именно тогда был сформирован Конституционный суд. После этого, все выборы в Национальное Собрание были в нем оспорены, и выборы 2018 года являются единственным исключением", - подвел итог Пашинян.
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|Пашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном
|Пашинян: Вокруг апрельской войны есть много беспокоящих меня вопросов
|Пашинян: Мы должны задаться вопросом, нужно ли серьезно относиться к ОДКБ, или нет
|Пашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог: Генпрокуратура обжаловала данное решение
|Социолог: Низкая явка на внеочередных выборах была в том числе результатом не участия в них электората Республиканской партии
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|В Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести
|Адвокат: Судебный процесс в отношении Роберта Кочаряна был позорным, как и принятие решения по делу
|Послы России и Казахстана в РА сошлись во мнении о положительном воздействии членства Армении в ЕАЭС на экономику страны
|Президент Таджикистана подписал проект о назначении представителя Беларуси Генсеком ОДКБ
|Порошенко призвал Баку объединить усилия "для восстановления территориальной целостности Азербайджана и Украины"
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|Президент Киргизии поздравил и.о. премьер-министра Армении в связи с победой блока "Мой шаг" на досрочных парламентских выборах
|Тигран Авинян: Ни о каком повышении тарифов на газ не было и речи
|Пресс-секретарь секретариата ОДКБ: Документ о назначении нового генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации
|Эдуард Агаджанян: Сотрудников подлежащих ликвидации министерств и ведомств, предупредят о сокращениях за 3 месяца
|Арман Егоян: Проведение встречи между и.о. премьер-министра Армении и кандидатом на должность генсека ОДКБ не предусмотрено
|Политические силы Армении против упразднения Минкульта
|Мэр: Для внедрения новой транспортной сети потребуется, как минимум, 2 года
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|Туск и Юнкер поздравили Пашиняна и его команду с победой на парламентских выборах
|Заммэра Еревана: К средствам городского бюджета мы будет относиться как к собственным
|Армянские эксперты не усматривают негативных тенденций в армяно-российских отношениях
|Атом Джанджугазян не считает уместной озабоченность ВБ по вопросу приостановки деятельности Центра управления зарубежными финансовыми программами
|Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ
|Эксперт: Цена на российский газ для Армении повысится
|Экс-премьер: Борьба с коррупцией не принесла существенных результатов в деле пополнения государственного бюджета Армении
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