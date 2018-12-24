Понедельник, 24 Декабря 2018 16:27

АрмИнфо.Начиная с 1996 года впервые после парламентских выборов в Армении их результаты не будут оспариваться в Конституционном суде. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочется отметить, что впервые с1996 года после парламентских выборов в Армении их результаты не будут оспариваться в Конституционном суде. Точкой отсчета является 1996 год, так как именно тогда был сформирован Конституционный суд. После этого, все выборы в Национальное Собрание были в нем оспорены, и выборы 2018 года являются единственным исключением", - подвел итог Пашинян.