Понедельник, 24 Декабря 2018 16:15

АрмИнфо. Полицейским удалось обезвредить гражданина Ирана, который сегодня утром ворвался в банк "Меллат" с ножом и электрошокером. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно источнику, 24 декабря в районе 10:15 по местному времени в банк "Меллат" находящийся на улице Туманяна в Ереване, проник молодой человек, который начал предъявлять какие-то требования на иранском, затем стал угрожать людям ножом и электрошокером. Затем молодой человек попытался применять электрошокер. Сотрудники полиции, дежурившие в банке, быстро среагировали и обезвредили преступника, после чего отвезли в центральное отделение полиции.

В центральном отделении полиции было установлено, что подвергнутый приводу человек является гражданином Ирана, его зовут Мортеза Горбан Джошоар 1982 г.р., а на фарси он требовал деньги у работника банка. По факту возбуждено уголовное дело по 175 статье УК РА.

Было также установлено, что 21 декабря Джошоар вошел в одну из аптек и потребовал деньги, угрожая электрошокером. Однако ему не удалось осуществить преступление.