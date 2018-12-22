Суббота, 22 Декабря 2018 14:53

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении обжаловала решение суда об освобождении под залог экс-депутата Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов и хищения имущества в особо крупных размерах.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, обращаясь к этой теме, заявил, что не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов. Об этом Пашинян заявил 22-го декабря в беседе с журналистами в Ванадзоре.

По словам Пашиняна, он понимает недовольство людей, протестующих против решения суда. "Честно говоря, я не знаю, на каких основаниях принято решение суда. Как только получу это решение, ознакомлюсь, но мнение по нему все равно не выскажу", - отметил и.о. главы

правительства.

Коснувшись акций протестов в Эчмиадзине против решения об освобождении Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов, Пашинян ответил: "проведение акций протеста - это право граждан".

Напомним, что накануне суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС. В конце ноября арестованный генерал обратился к правительству, сообщив о готовности передать государству территорию принадлежащего ему "Анкаличского боброводческого хозяйства" в общине Акналич стоимостью около 6 млрд драмов. Адвокат Арсен Мкртчян призвал не рассматривать данный шаг, как попытку откупиться. Накануне после вынесения судом решения об освобождении Григоряна под залог жители Эчмиадзина перекрыли Григоряну въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к Григоряну. Акции протеста с требованием повторного ареста, продолжились и сегодня.