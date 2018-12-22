Суббота, 22 Декабря 2018 14:42

АрмИнфо. МЧС Армении сообщает, что по данным на 11:30 часов 22 декабря, автодороги в основном проходимы.

Согласно источнику, Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей. По данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.

В то же время Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА напоминает, что полную информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.