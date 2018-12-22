Суббота, 22 Декабря 2018 14:36

АрмИнфо. В Армении создана Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РА, во исполнение решения премьер- министра от 19.11.2018 года "О создании Межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести, утверждении ее состава и регламента" создана межведомственная комиссия. В состав комиссии могут быть включены 4 представителя от общественных организаций, занимающихся вопросами пленных, заложников и без вести пропавших.

Общественные организации, которые желают принять участие в работах Комиссии, могут подать заявку на включение в состав Межведомственной комиссии до 15 января 2019 года, перейдя по ссылке

http://mil.am/files/LIBRARY/_AYL/%D5%80%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%A9.pdf.