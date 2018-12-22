Суббота, 22 Декабря 2018 14:24

АрмИнфо. Создание Евразийского экономического союза действительно историческое событие, ЕАЭС состоялся несмотря на различные пессимистические прогнозы и решает те основные задачи, которые поставлены перед ним.

Об этом в ходе пятого ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба, конференции "Четыре года участия Армении в ЕАЭС: реалии и перспективы Евразийской интеграции" заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. По словам дипломата, ЕАЭС дает адекватные ответы вызовам 21-го века, турбулентности экономик, различным глобальным проблемам и кризисам. <Союз уже доказал свою состоятельность>,- заверил посол. Касаясь членства Армении в структуру, Копыркин заявил, что вступление республики в Евразийский экономический союз содействовало ее экономическому развитию. Так, заметил дипломат, в 2017 году рост ВВП РА составил 7.5%, экспорт в страны ЕАЭС увеличился более чем на 43% и составил $2 млрд. "У Армении имеется все необходимое для дальнейшей интеграции и кооперации с другими государствами евразийского пространства, включая технологические центры, у страны есть большой потенциал и все возможности выпуска высокотехнологической продукции и разработки высоких технологий",- заявил Копыркин.

С мнение российского коллеги согласился и посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, при этом подчеркнув, что 4 года в ЕАЭС это еще не так много, но положительная статистика сама говорит за себя. При этом дипломат заметил, что Казахстан детально изучает мнения и оценки, звучащие из Армении. "А наши близкие отношения с республикой дают возможность говорить об ошибках, разбирать их и делать работу над ними. Мы можем говорить о еще нереализованных наших возможностях много и часто, но мы не можем не ориентироваться на официальные данные статистических служб. И мы не можем не видеть, что экспорт Армении вырос при стабильном экономическом росте, а это свидетельствует о том, что именно ЕАЭС дает эту возможность, и никто с этими цифрами ничего сделать не может",- заявил Урзаев, заметив, что, несмотря на жалобы об отсутствии очень тесных отношений, цифры говорят сами за себя.

По его словам, официальная статистика уже который год показывает на наличие конкретных подвижек. Так, общий товарооборот между Арменией и Казахстаном каждый год фиксирует рост, и только за первые 10 месяцев этого года в два раза увеличился по сравнению с показателем прошлого года. И это притом, заметил посол, что ни один участок закрытой армянской границы не открылся.

Урзаев заметил, что рост мог бы быть более существенным, если бы не ряд объективных факторов - отсутствие эффективной логистики, небольшой рынок Армении и специфика рынка Казахстана. При этом дипломат выразил уверенность в том, что у экономик стран ЕАЭС хорошее будущее. "Главное грамотно использовать свои возможности и возможности, которые открывает перед странами евразийская интеграция",- резюмировал он.