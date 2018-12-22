Суббота, 22 Декабря 2018 12:22

АрмИнфо. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что объединение Баку и Киевом усилий в рамках многосторонних инициатив повлияет "на восстановление территориальной целостности как Азербайджана, так и Украины", передает Интерфакс-Азербайджан.

"Верю, что объединение двумя странами усилий в рамках многосторонних инициатив и проектов повлияет на восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины", - говорится в поздравлении Порошенко азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения. Украинский президент отметил, что "в результате дальновидной политики, проводимой Алиевым, защищая свои национальные интересы, Азербайджан "превратился в регионального лидера глобального масштаба и занял важное место на международной арене". "Хотел бы отметить, Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что сотрудничество Азербайджан- Украина и в будущем будет характеризоваться высокой динамикой", - отметил президент Украины.