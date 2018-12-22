Суббота, 22 Декабря 2018 12:25

АрмИнфо. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася, представленную Белоруссией на должность генерального секретаря ОДКБ, и подписал его назначение, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД страны Вафо Ниятбекзода.

"Президент Таджикистана поддержал кандидатуру Станислава Зася и подписал его назначение на должность Генерального секретаря ОДКБ", - сказал он. О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе.

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации.

Отметим, что накануне после рабочей встречи между президентом Беларуси Александром Лукашенко и государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, Лукашенко подписал проект решения о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ. Должность Зася одобрили главы Казахстана, Таджикистана, России и Киргизии. Зась провел встречи с президентами данных стран. После Зась также заявил, что готов встретиться с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также министрами ИД и обороны Армении. Как заявил пресс-секретарь армянского премьер-министра Арман Егоян, проведение встречи между и.о. премьер- министра Армении Николом Пашиняном и кандидатом на должность генсека ОДКБ Станиславом Засем не предусмотрено. "Если до сих пор подобная встреча не прошла, значит, в ней нет необходимости", - пояснил Егоян.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, настаивая, что генсеком должен остаться представитель Армении.